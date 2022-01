Speed skating, Francesca Lollobrigida lotta contro le olandesi ed è bronzo nei 3000 metri agli Europei! (Di venerdì 7 gennaio 2022) Secondo bronzo per l’Italia ad Heerenveen, nei Paesi Bassi, gli Europei senior 2022 su singole distanze di Speed skating: dopo il podio ottenuto nel team pursuit maschile, arriva quello nei 3000 metri femminili di Francesca Lollobrigida. Dopo la vittoria con primato nazionale nella quarta tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 a Calgary, in Canada, l’azzurra, con una condotta di gara tutta all’attacco, ha fatto segnare 4:00.615, arrivando a 3?99 dall’oro della neerlandese Irene Schouten, prima col record della pista in 3:56.623 (p. pr. Natalia Voronina in 3:56.85). Medaglia d’argento per l’altra padrona di casa Antoinette de Jong, che chiude seconda in 3:59.796, a 3?17 dalla connazionale, andando a completare così la doppietta neerlandese. Beffata ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) Secondoper l’Italia ad Heerenveen, nei Paesi Bassi, gli Europei senior 2022 su singole distanze di: dopo il podio ottenuto nel team pursuit maschile, arriva quello neifemminili di. Dopo la vittoria con primato nazionale nella quarta tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 a Calgary, in Canada, l’azzurra, con una condotta di gara tutta all’attacco, ha fatto segnare 4:00.615, arrivando a 3?99 dall’oro della neerlandese Irene Schouten, prima col record della pista in 3:56.623 (p. pr. Natalia Voronina in 3:56.85). Meda d’argento per l’altra padrona di casa Antoinette de Jong, che chiude seconda in 3:59.796, a 3?17 dalla connazionale, andando a completare così la doppietta neerlandese. Beffata ...

