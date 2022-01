Speed skating | Europei Heerenveen 2022 | due bronzi per l’Italia nella giornata inaugurale

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Arrivano dueperad, nei Paesi Bassi,primadegliseniorsu singole distanze di: sul ghiaccio della Thialf Arena salgono sul gradino più basso del podio continentale il team pursuit maschile e, nei 3000 metri femminili, Francesca Lollobrigida. Bene anche David Bosa, nono nei 1000 metri maschili. Nel team pursuit maschile vincono i padroni di casa dei Paese Bassi (Kramer, Bosker, Roest), primi in 3:37.976, davanti alla Norvegia (Johansson, Engebråten, Pedersen), seconda in 3:38.920 (+0.94), ed aldi Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, terza in 3:43.416 (+5.44). Quarta la Polonia (Palka, Bachanek, Janicki) in 3:47.900 (+9.92), ...

Medaglia d'argento per l'altra padrona di casa Antoinette de Jong , che chiude seconda in 3:59.796, a 3 17 dalla connazionale, andando a completare così la doppietta neerlandese. Beffata dall'azzurra ...Il podio degli azzurri non è stato praticamente mai in discussione, dato che i terzetti al via erano soltanto cinque e gli altri Paesi sono finiti decisamente lontani dai primi tre: quarta la Polonia (...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.12: L'appuntamento è per domani alle 14.30 per la seconda giornata di gare con altre carte da medaglia per l'Italia. Grazie per averci seguito e buona sera ...Il podio degli azzurri non è stato praticamente mai in discussione, dato che i terzetti al via erano soltanto cinque e gli altri Paesi sono finiti decisamente lontani dai primi tre: quarta la Polonia ...