Spalletti da casa avrà sperimentato l’imprecazione ad intermittenza con Dazn (Di venerdì 7 gennaio 2022) Acciaccati, medicati, ad ogni costo dovevano farcela giocare veicolando la Juventus a meno due consacrando cosi Allegri. Ed invece da bravi positivi manteniamo il distanziamento: Meno 6 a voi la Variante Gaviscon… Quando ho visto la sua sovrapposizione si so’ commossi pure i Re Magi sul Presepe. C’è chi lo dimostra con i fatti e chi lo disegna a parole quell’amore per la maglia tanto decantato… Lui lo fa anche con un cuore grosso come il rigore su GiòGiò nel finale… Faouzi cuore mio Nelle difficoltà, nel tremendo baratro, ogni napoletano caccia fuori dal nulla forza, coraggio ed energie che ad altri sembrano irreali. E lui lo è, ora lo è, sempre lo è stato. Dries, Ciro nostro. Lobo deride mezzo centrocampo juventino. Juan Jesus guarda cadere Morata e ride. Ospina ha ufficialmente perso il fluido dei prodigi… Senza KK, Anguissa, Osimhen, Fabian Ruiz, Mario Rui (e guagliù) Lozano il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 gennaio 2022) Acciaccati, medicati, ad ogni costo dovevano farcela giocare veicolando la Juventus a meno due consacrando cosi Allegri. Ed invece da bravi positivi manteniamo il distanziamento: Meno 6 a voi la Variante Gaviscon… Quando ho visto la sua sovrapposizione si so’ commossi pure i Re Magi sul Presepe. C’è chi lo dimostra con i fatti e chi lo disegna a parole quell’amore per la maglia tanto decantato… Lui lo fa anche con un cuore grosso come il rigore su GiòGiò nel finale… Faouzi cuore mio Nelle difficoltà, nel tremendo baratro, ogni napoletano caccia fuori dal nulla forza, coraggio ed energie che ad altri sembrano irreali. E lui lo è, ora lo è, sempre lo è stato. Dries, Ciro nostro. Lobo deride mezzo centrocampo juventino. Juan Jesus guarda cadere Morata e ride. Ospina ha ufficialmente perso il fluido dei prodigi… Senza KK, Anguissa, Osimhen, Fabian Ruiz, Mario Rui (e guagliù) Lozano il ...

Advertising

Paolo_Bargiggia : Se la @juventusfc non riesce nemmeno a vincere in casa contro un mezzo @sscnapoli (11 assenti) e Spalletti a casa,… - albertocacciapu : RT @D10sAndrea: Breve storia felice: C'è un allenatore che da casa sua, in ciabatte, con un plaid sulle gambe ha distrutto tatticamente qu… - napolista : Spalletti da casa avrà sperimentato l’imprecazione ad intermittenza con Dazn Da bravi positivi manteniamo il dista… - minopiccirillo : RT @D10sAndrea: Breve storia felice: C'è un allenatore che da casa sua, in ciabatte, con un plaid sulle gambe ha distrutto tatticamente qu… - CirMancin : RT @D10sAndrea: Breve storia felice: C'è un allenatore che da casa sua, in ciabatte, con un plaid sulle gambe ha distrutto tatticamente qu… -