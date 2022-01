Solo i preti vaccinati potranno dare l’eucarestia (Di venerdì 7 gennaio 2022) di Monica De Santis Anche la Curia di?Salerno si mobilità ed adotta nuove misure per la sicurezza non Solo dei sacedorti, ma anche e soprattutto dei fedeli. A deciderlo è stato l’arcivescovo metropolita della diocesi di?Salerno,?Campagna e Acerno, monsignor Andrea Bellandi. L’Eucaristia può essere distribuita Solo da sacerdoti, diaconi o ministri straordinari vaccinati. E’ quanto deciso, dunque, dall’arcivescovo Bellandi, che ha inviato, nella giornata di ieri, una comunicazione al clero dell’arcidiocesi con nuove disposizioni circa le misure di contenimento dell’ultima ondata di contagi da Covid-19. “Esigo espressamente – si legge – che l’Eucaristia, durante le celebrazioni, non venga distribuita dai sacerdoti, diaconi o ministri straordinari non vaccinati. In caso di assoluta necessità, autorizzo che, per la ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 7 gennaio 2022) di Monica De Santis Anche la Curia di?Salerno si mobilità ed adotta nuove misure per la sicurezza nondei sacedorti, ma anche e soprattutto dei fedeli. A deciderlo è stato l’arcivescovo metropolita della diocesi di?Salerno,?Campagna e Acerno, monsignor Andrea Bellandi. L’Eucaristia può essere distribuitada sacerdoti, diaconi o ministri straordinari. E’ quanto deciso, dunque, dall’arcivescovo Bellandi, che ha inviato, nella giornata di ieri, una comunicazione al clero dell’arcidiocesi con nuove disposizioni circa le misure di contenimento dell’ultima ondata di contagi da Covid-19. “Esigo espressamente – si legge – che l’Eucaristia, durante le celebrazioni, non venga distribuita dai sacerdoti, diaconi o ministri straordinari non. In caso di assoluta necessità, autorizzo che, per la ...

