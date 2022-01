Soleil | Nathaly o Carmen? Il risultato dei sondaggi è spiazzante!

(Di venerdì 7 gennaio 2022)Sorge,Caldonazzo eRusso si sfidano per la salvezza. Ecco chi è la preferita del pubblico social Uno scontro fra titani quello traSorge,Caldonazzo eRusso. Le tre concorrenti si sfidano al tele voto per aggiudicarsi la salvezza che, fino a questo momento, è sempre stata attribuita aSorge (7 volte preferita e salvata dal pubblico a casa). Stando aisocial però, la situazione potrebbe ribaltarsi radicalmente spiazzando non solo il pubblico a casa, ma anche i concorrenti e, soprattutto, la stessa. Dalle percentuali rilevate, infatti,Caldonazzo sembra essere la gieffina designata alla salvezza, seguita daRusso e ...

Per quanto riguarda il forum del Grande Fratello Vip , il pubblico vuole salvaree, per ultima, Carmen . Altri risultati Le anticipazioni della serata Prima di tutto difficile ...Così Katia riferendosi a. Nel pronunciare la frase ha mimato il gesto dello stritolamento fatto da un uomo rozzo e prestante. Roba da brividi, appunto. ESorge ? Le ha fatto capire che ...Carmen Russo, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge sono le tre concorrenti in nomination, con la seconda favorita per l'eliminazione. Difficile che possa uscire Soleil, visto che dopo la squalifica di Al ...Si parlerà poi della storia d'amore tra Sophie e Alessandro e la complicità tra Gianmaria e Federica e infine si scoprirà chi tra Nathaly, Carmen e Soleil dovrà abbandonare definitivamente la ...