Snowboardcross, Moioli quinta nelle qualificazioni di Krasnojarsk. Passa Sommariva, eliminati gli altri azzurri (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si sono da poco concluse sulla pista di Krasnojarsk (Russia) le qualificazioni della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2021-2022 di Snowboardcross. In campo femminile quinto posto dell’azzurra Michela Moioli (+2”15 dalla vetta), mentre esce di scena Sofia Belingheri (22ma). Per quanto riguarda le prime posizioni, chiude in testa la britannica Charlotte Banks (1:06.55), seguita dalla francese Chloe Trespeuch e dall’australiana Belle Brockhoff. A livello maschile il miglior tempo è quello del canadese Eliot Grondin (1:02.17). Secondo il tedesco Paul Berg e terzo l’australiano Adam Lambert, mentre è sesto il vincitore delle prime due tappe della stagione, l’austriaco Alessandro Haemmerle. Snowboardcross, Coppa del Mondo 2022: i convocati dell’Italia, c’è Michela Moioli In ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si sono da poco concluse sulla pista di(Russia) ledella quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2021-2022 di. In campo femminile quinto posto dell’azzurra Michela(+2”15 dalla vetta), mentre esce di scena Sofia Belingheri (22ma). Per quanto riguarda le prime posizioni, chiude in testa la britannica Charlotte Banks (1:06.55), seguita dalla francese Chloe Trespeuch e dall’australiana Belle Brockhoff. A livello maschile il miglior tempo è quello del canadese Eliot Grondin (1:02.17). Secondo il tedesco Paul Berg e terzo l’australiano Adam Lambert, mentre è sesto il vincitore delle prime due tappe della stagione, l’austriaco Alessandro Haemmerle., Coppa del Mondo 2022: i convocati dell’Italia, c’è MichelaIn ...

Advertising

twittmta : RT @ItaliaTeam_it: Selfie da Krasnoyarsk per Sofia Belingheri e Michela Moioli! ?? Le snowboarder #ItaliaTeam in Russia per la tappa di Cop… - _Sport_Calcio_ : RT @ItaliaTeam_it: Selfie da Krasnoyarsk per Sofia Belingheri e Michela Moioli! ?? Le snowboarder #ItaliaTeam in Russia per la tappa di Cop… - Emycaiazzo22 : RT @ItaliaTeam_it: Selfie da Krasnoyarsk per Sofia Belingheri e Michela Moioli! ?? Le snowboarder #ItaliaTeam in Russia per la tappa di Cop… - PvtGunnerHeath : RT @ItaliaTeam_it: Selfie da Krasnoyarsk per Sofia Belingheri e Michela Moioli! ?? Le snowboarder #ItaliaTeam in Russia per la tappa di Cop… - nyepez : RT @ItaliaTeam_it: Selfie da Krasnoyarsk per Sofia Belingheri e Michela Moioli! ?? Le snowboarder #ItaliaTeam in Russia per la tappa di Cop… -