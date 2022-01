Slitta il congresso provinciale del Partito Democratico sannita

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEra nell’aria da diversi giorni, ora è ufficiale: rinviato ildelinizialmente previsto per il 29 gennaio. A confermarlo è Erasmo Mortaruolo, consigliere regionale del Pd e vice-commissariodella federazione. A comunicarglielo, a lui come ai componenti della commissione, è stato il commissario Enrico Borghi: “Come già anticipato per le vie brevi, – si legge nella missiva di Borghi – si comunica la decisione di differire di un mese la data di presentazione delle candidature relative alla carica di Segretariodel Pd di Benevento, nonchè della celebrazione del relativo.La repentina risalita dei contagi derivanti ...

ildel Pd regionale delle Marche. Lo rende noto il commissario per lo svolgimento delMatteo Mauri: "d'accordo con la segreteria nazionale si è deciso di prolungare i ...Alla fine la decisione che sembrava già nell'aria è stata ufficializzata.ildel Pd regionale delle Marche. Lo rende noto il commissario per lo svolgimento delMatteo Mauri: 'd'accordo con la segreteria nazionale si è deciso di prolungare i ...Slitta di una settimana, per la carenza di personale infermieristico disponibile, il vaccino day che avrebbe dovuto svolgersi domenica prossima dalle 8.30 in poi al palazzetto dei congressi in via Vad ...Lo annuncia il commissario Matteo Mauri. In regione il partito è lacerato dopo la sconfitta alle elezioni del 2020 ...