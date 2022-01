Sidney Poitier | l’impegno politico nella vita e nel cinema

(Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo la standing ovation per l’oscar alla carriera assegnatogli nel 2002,, rivolto alla platea del Kodak Theater, aveva accettato il premio «nel nome di tutti gli attori e le attrici afro americane venuti prima di me negli anni difficili e sulle cui spalle ho il privilegio di stare».realtà molto più numerosi sarebbero stati quelli che avrebbero tratto beneficio dalla strada che lui stesso aveva spianato cominciando a desegregare gli schermi e l’immaginario nazionale plasmato da Hollywood, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

C' stato un tempo in cui agli uomini di colore negli Stati Uniti era impedito di frequentare i locali dei banchi, salire sugli stessi autobus, vincere premi e perfino veder riconosciuta la stessa ...è morto oggi e il valzer dei ricordi e delle reazioni sui social ha appena avuto inizio. Tra gli attori e le attrici che stanno omaggiando il primo attore di colore ad aver vinto un ...Obama ha detto addio a Sidney Poitier su Twitter, l'attore famoso per il suo ruolo nel film 'Indovina chi viene a cena?': ecco cosa ha scritto.Attore, regista ma anche diplomatico, è stato il prima artista nero a vincere l’Oscar come miglior attore e ha spianato la strada a tantissimi colleghi afroamericani. Appena si è diffusa la notizia de ...