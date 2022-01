Sidney Poitier: la leggenda del cinema è morto a 94 anni (Di venerdì 7 gennaio 2022) E’ morto a 94 anni l’attore americano Sidney Poitier, primo nero a vincere l’Oscar nel 1964 come migliore interprete. Lo riportano i media statunitensi. Poitier era stato anche il primo attore black a aggiudicarsi un premio alla Mostra del cinema di Venezia, nel 1957, e ancora il primo interprete nero a essere nominato agli Academy Awards Leggi su periodicodaily (Di venerdì 7 gennaio 2022) E’a 94l’attore americano, primo nero a vincere l’Oscar nel 1964 come migliore interprete. Lo riportano i media statunitensi.era stato anche il primo attore black a aggiudicarsi un premio alla Mostra deldi Venezia, nel 1957, e ancora il primo interprete nero a essere nominato agli Academy Awards

Advertising

Corriere : È morto Sidney Poitier, primo afroamericano a vincere l’Oscar come miglior attore: aveva 94 anni - SkyTG24 : Morto Sidney Poitier: l’attore di Indovina chi viene a cena? - RaiCultura : Ci ha lasciato a 94 anni, Sidney Poitier, leggenda di Hollywood, primo afroamericano a vincere l’Oscar come miglior… - FabioSulpizio : RT @ilmanifesto: Un sovversivo dell'immaginario, addio a Sidney Poitier indimenticabile protagonista di 'Indovina chi viene a cena'. Antone… - andrea1953 : RT @mariobianchi18: Figlio di contadini delle Bahamas, primo attore afroamericano divo di Hollywood. Oscar nel 1964 per I gigli nel campo,… -