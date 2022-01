Sick Luke | “Ero un piccolo alieno | nessuno mi voleva | l’hip hop mi ha salvato Dopo il boom con la Dark Polo Gang | mi sono aperto al mondo”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) È il 27enne, vero nome Luca Antonio Baker, ad aprire le danze della discografia musicale italiana del 2022. Il suo primo album “X2” (etichetta Carosello Records, distribuzione Virgin/Universal) è il primo uscito quest’anno ed è un fantastico viaggio musicale, senza barriere, in 17 tracce e oltre 35 artisti coinvolti.ha fatto come Kanye West che, ad un certo punto della sua carriera di producer, ha deciso di passare dall’altra parte della barricata. Due anni di lavoro, 5mila beat nel cassetto e un grande lavoro musicale per mettere assieme artisti diversi, qualsiasi tipo di genere musicale e ridisegnare ilurban.lo aveva già fatto con successo con la, ora lancia il ...

New Music Friday Vol. 01 - 2022. Primo appuntamento dell'anno con la nostra selezione delle migliori uscite della settimana. Tra le super uscite di questo inizio anno: The Weeknd e. LA PLAYLIST LE PAGELLE BRANO PER BRANO David Byrne - Yo La Tengo - Voto 7,50 - Inedita collaborazione quella tra Byrne e gli Yo La Tengo. Il progetto è una cover di un brano di Yoko Ono, ..."In effetti forse le mascherine dovremmo portarle anche noi", scherzain collegamento via Zoom da Roma, mentre fantastica su un mega concerto in cui accogliere tutti i suoi ospiti e ...E' uscito stanotte, il nuovo singolo di Sick Luke ft. Gazzelle & Tedua, intitolato Notte Scura, scopriamo testo e significato ...07 gen 2022 - Il produttore che contribuì all’esplosione della trap in Italia, con il suo primo disco “X2” spalanca i cancelli a “una nuova wave” in cui i generi vengono sciolti e mischiati nel suo pe ...