Show Petrucci | vittoria di tappa alla Dakar E anche Marquez lo applaude | Grande

Advertising

genovesergio76 : RT @Sport_Fair: #Petrucci show alla #Dakar L'Italiano splendido secondo L'Italia ritrova il podio 9 anni dopo Botturi - Sport_Fair : #Petrucci show alla #Dakar L'Italiano splendido secondo L'Italia ritrova il podio 9 anni dopo Botturi - infoitsport : Dakar, è ancora Petrucci-show: termina secondo la quinta tappa - motosprint : #Dakar, è ancora #Petrucci-show: termina secondo la quinta tappa - News -

Ultime Notizie dalla rete : Show Petrucci

Quotidiano.net

A nessun pilota era mai riuscita l'accoppiata MotoGp e deserto. L'ultimo italiano sul podio nel 2013 di RICCARDO GALLIVEDI ANCHE Dakar Moto 2022, tappa 4: vince Barreda, ma è(nonostante la penalità) Dakar Moto, tappa 3: successo a Rodrigues, Sunderland resta leader per un soffio Dakar Moto, tappa 2: ...Petrucci c’è. E questa volta sorride. Sì, proprio come non gli capitava da tempo, da troppo tempo, a lui che era rimasto avvolto e travolto dalle delusioni della MotoGp. Ieri invece Petrux è tornato s ...I segni sono tracciati nel cielo. Ce ne accorgiamo solo dopo. Danilo “Locomotive Breath” Petrucci ha ottenuto la sua prima vittoria. Ora di mettersi alla scrivania e fare due conti. Altri ...