Shawn Mendes e Camila Cabello di nuovo insieme: le nuove foto

Due anni di storia e poi lo scorso novembre Shawn Mendes e Camila Cabello hanno annunciato la rottura. I due cantanti non hanno rivelato i motivi, anche se secondo diverse fonti sarebbe stato il bel canadese a lasciare la fidanzata perché 'stanco di una relazione logora'. A distanza di quasi due mesi dal loro addio, ieri Shawn e Camila si sono fatti vedere insieme. I due (bff) sono stati paparazzati in giro a Miami mentre portavano a spasso il loro cane Tarzan. Questo non significa che ci sia in ballo un ritorno di fiamma. Semmai è più probabile che Mendes e la Cabello siano rimasti in buoni rapporti e che ogni tanto si vedano da amici.

