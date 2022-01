Sfondata quota 200 mila contagi in un giorno Il piano Figliuolo | 36 milioni di vaccini in 2 mesi

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Le Regioni potenziano gli hub per far fronte ai nuovi obblighi. Ospedali in difficoltà dalla Campania alla Sicilia

PROV. DI LUCCA - I nuovi casi registrati in Toscana sono 17286 su 75524 test effettuati di cui 22889 tamponi molecolari e 52635 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi cala di poco fino al 22,89%. ...Sardegna, il Covid non si ferma più:mille contagi, muore una donna di 69 anni nel Cagliaritano. I numeri dei nuovi positivi spingono l'Isola verso la zona gialla e fanno paura: sono 1123 in sole ventiquattr'ore, oggi per ...Giammarco ObertoPiù di duecentomila contagi in 24 ore. Quello sfondato ieri è un tetto anche psicologico: mai il nostro Paese ha superato quella soglia in due anni di pandemia. Ieri i nuovi ...In Portogallo multe da 20 mila a 40 mila euro a 38 compagnie aeree per ogni singolo passeggero fatto sbarcare privo dei dovuti controlli anti Covid. Privo cioè a partire dall'1 dicembre della certific ...