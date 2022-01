Serie C, ufficiale anche il rinvio della 3° giornata di ritorno al 23 febbraio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Presidente della Lega Pro - si legge in una nota sentiti i membri del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consulente Medico - Scientifico della Lega Pro Dott. Francesco Braconaro, considerate... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il PresidenteLega Pro - si legge in una nota sentiti i membri del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consulente Medico - ScientificoLega Pro Dott. Francesco Braconaro, considerate...

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Il comunicato della Lega: 'A fronte di rumors apparsi nelle ultime ore la Lega Serie A conferma che… - pescarasport24 : UFFICIALE - Serie C, posticipata la ripresa del campionato - BlunoteWeb : Serie C: Ufficiale, posticipata la terza giornata di ritorno - TuttoAvellinoit : La Serie C ha rinviato anche la terza giornata di ritorno. Si torna in campo il 23 gennaio con il #Monopoli. Ecco i… - IAMCALCIOSALERN : Serie C: posticipata anche la 3a giornata di ritorno - UFFICIALE -