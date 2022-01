Serie C, rinviata la ventiduesima giornata: si recupera il 23 febbraio (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Lega Pro ha rinviato la ventiduesima giornata (terza del girone di ritorno) a causa dei molti casi di positività al Covid-19 all’interno dei vari gruppi squadra. In questo modo le partite originariamente programmate per il 16 gennaio verranno disputate nella giornata del 23 febbraio. Questa la nota ufficiale: “Il Presidente della Lega Pro, sentiti i membri del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consulente Medico-Scientifico della Lega Pro Dott. Francesco Braconaro, considerate il permanere delle condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, a parziale modifica dei Comunicati Ufficiali n. 73/L del 09.08.2021 e n. 86/L del 12.08.2021, dispone il posticipo della 3a giornata di ritorno del Campionato Serie C ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Lega Pro ha rinviato la(terza del girone di ritorno) a causa dei molti casi di positività al Covid-19 all’interno dei vari gruppi squadra. In questo modo le partite originariamente programmate per il 16 gennaio verranno disputate nelladel 23. Questa la nota ufficiale: “Il Presidente della Lega Pro, sentiti i membri del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consulente Medico-Scientifico della Lega Pro Dott. Francesco Braconaro, considerate il permanere delle condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, a parziale modifica dei Comunicati Ufficiali n. 73/L del 09.08.2021 e n. 86/L del 12.08.2021, dispone il posticipo della 3adi ritorno del CampionatoC ...

