Serie A | il giudice sportivo prende tempo | slitta la decisione sui 3-0 a tavolino

(Di venerdì 7 gennaio 2022) A ormai più di 24 ore dalle partite della ventesima giornata diA, non si sa ancora niente sulla gestione delle partite rinviate a causa della mancata presentazione di una delle due squadre coinvolte. Si tratta nello specifico di Bologna, Torino, Salernitana, e Udinese, che avrebbero dovuto giocare rispettivamente contro Inter, Atalanta, Venezia e Fiorentina. Di fatto le partite, però, non si sono potute disputare, a causa dell’intervento delle varie Asl a bloccare le squadre per l’elevato numero di giocatori contagiati da Covid. Ci si aspettava che alle quattro formazioni venisse assegnata la sconfitta a, in attesa di eventuali ricorsi e decisioni successive. C’è poi il caso particolare del Bologna, che, avendo presentato la distinta ma non avendo schierato i giocatori, potrebbe incorrere in uno 0-3 senza possibilità di appello. Ad ogni ...

Il Bologna ha caricato la distinta online, mentre le altre squadre in isolamento causa Covid non l'hanno fatto, e il documento così è arrivato come di consueto sia all'Inter sia nelle mani dell'arbitr ...
Bologna-Inter non si è giocata per l'ASL che ha bloccato l'arrivo dei rossoblù. Adesso la squadra di Siniša Mihajlovic può rischiare il 3-0 per non aver tolto ...