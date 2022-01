Serie A | il Covid inguaia il club | i positivi ora sono quindici

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Pessime notizie per ildiA, c’è il comunicato: cinque nuoviper l’Udinese, quattrogiocatori Non c’è tregua inA per le nuovetà al-19. Alcunistati colpiti più di altri ed è questo sicuramente il caso dell’Udinese. La società ha infatti reso noto, tramite un comunicato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

GuidoDeMartini : ???? SOCIETÀ SPORTIVA LAZIO ???? “Ci devono dire se è pericolosa o no questa malattia. Se lo è si fa lockdown e si fe… - SkySport : ULTIM'ORA LEGA SERIE A: VARATO IL NUOVO PROTOCOLLO COVID-19 Con 13 giocatori non positivi, di cui un portiere, si g… - sportface2016 : #LazioEmpoli, #Sarri: 'Ci dicano se il #Covid è pericoloso o se è una semplice influenza' - orapiuforti : RT @GeMa7799: Il Covid fa tremare la Serie A, la telefonata di Draghi: governo pronto a richiudere gli stadi al pubblico..INCAPACI! - serieAnews_com : ?? Riscontrate cinque nuove positività al Covid nell'#Udinese: il club di #SerieA lo comunica tramite una nota uffic… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Covid

Ilsi abbatte di nuovo come uno tsunami sullaA e mette a rischio il campionato. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha chiamato oggi il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Un ...Come da nota precedente la LegaA auspica inoltre che nella riunione governativa di mercoledì ...delle Asl territoriali per assicurare una gestione uniforme delle situazioni da- 19 nelle ...GRAVINA IN PUGLIA (BA). Finalmente buone notizie in casa Gravina, il sodalizio pugliese che milita nel girone H di Serie ...Situazione in miglioramento per gli amaranto: quattro calciatori si sono negativizzati. Alle prese con nuove positività invece Cosenza e Crotone.