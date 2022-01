Serie A, il campionato va avanti: il comunicato della Lega (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Lega conferma: la Serie A va avanti e senza stop. Il comunicato ufficiale che fa chiarezza sul caos delle scorse ore La Lega Serie A, al termine dell’Assemblea odierna in colLegamento, ribadisce con fermezza la fiducia di poter proseguire lo svolgimento delle proprie competizioni (Serie A TIM, Coppa Italia Frecciarossa, Supercoppa Frecciarossa) come da programma, grazie all’applicazione del regolamento organizzativo approvato ieri dal Consiglio di Lega. Come da nota diffusa ieri, la Lega Serie A auspica inoltre che nella riunione governativa di mercoledì prossimo si possano individuare in modo chiaro degli strumenti di coordinamento delle ASL territoriali per assicurare una gestione uniforme ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Laconferma: laA vae senza stop. Ilufficiale che fa chiarezza sul caos delle scorse ore LaA, al termine dell’Assemblea odierna in colmento, ribadisce con fermezza la fiducia di poter proseguire lo svolgimento delle proprie competizioni (A TIM, Coppa Italia Frecciarossa, Supercoppa Frecciarossa) come da programma, grazie all’applicazione del regolamento organizzativo approvato ieri dal Consiglio di. Come da nota diffusa ieri, laA auspica inoltre che nella riunione governativa di mercoledì prossimo si possano individuare in modo chiaro degli strumenti di coordinamento delle ASL territoriali per assicurare una gestione uniforme ...

Advertising

acmilan : #OnThisDay vs Como ? Paolo Maldini's first Serie A goal in Rossonero, of course it was the winner, what else would… - capuanogio : ?? #Draghi ha chiamato #Gravina chiedendo di fermare la #SerieA per qualche settimana. La Lega sulle barricate. E… - JuventusFCWomen : ???? @MontemurroJoe: «Il calcio italiano è pronto al professionismo. La Serie A è un campionato valido e il professio… - Bob6Rock : RT @cjmimun: CALCIO: SINDACO SALERNO, SOSPENDERE CAMPIONATO SERIE A - 27Peppe : RT @YvanGoSlow24: Ad Antonio Conte ogni giorno ripetevano che 'eh è ma il più pagato in A', 'eh ma qui eh ma la'. Antonio Conte che poi ha… -