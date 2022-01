Serie A | Draghi chiama Gravina | «Valutare stop al campionato o partite a porte chiuse» La Lega | «Non ci fermiamo»

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Ildi calcio va avanti. Questa la linea emersa dall’assemblea dellaA, tenutasi oggi 7 gennaio. In una nota si legge: «LaA, al termine dell’assemblea odierna, ribadisce con fermezza la fiducia di poter proseguire lo svolgimento delle proprie competizioni (A Tim , Coppa Italia, Supercoppa) come da programma, grazie all’applicazione del regolamento organizzativo approvato ieri dal Consiglio di». Mercoledì è in programma un incontro tra governo e Regioni sulla gestione dei focolai di Covid nei club, che nell’ultimo turno dihanno portato al rinvio di quattro. In vista di quell’appuntamento, ladice di auspicare che «si possano individuare in modo chiaro ...

