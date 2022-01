Serie A, Bologna: la quarantena scade domenica 9 gennaio, difficile si giochi contro il Cagliari (Di venerdì 7 gennaio 2022) Scadranno domenica i 5 giorni di isolamento ordinati dall’ASL di Bologna al gruppo squadra di Sinisa Mihajlovic in seguito agli otto casi di positività al Covid-19. Il Bologna non potrà quindi presentarsi a Cagliari per il match di Serie A in programma domenica 9 gennaio alle 14:30. I calciatori del Bologna svolgono il lavoro di mantenimento atletico ciascuno a casa propria. domenica calciatori e staff tecnico saranno sottoposti a tampone e in caso di negatività l’ASL potrebbe consentire il ritorno al lavoro in vista della sfida contro il Napoli del 16 gennaio. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Scadrannoi 5 giorni di isolamento ordinati dall’ASL dial gruppo squadra di Sinisa Mihajlovic in seguito agli otto casi di positività al Covid-19. Ilnon potrà quindi presentarsi aper il match diA in programmaalle 14:30. I calciatori delsvolgono il lavoro di mantenimento atletico ciascuno a casa propria.calciatori e staff tecnico saranno sottoposti a tampone e in caso di negatività l’ASL potrebbe consentire il ritorno al lavoro in vista della sfidail Napoli del 16. SportFace.

