Scuole chiuse in Campania: il Governo è pronto a impugnare l'ordinanza di De Luca (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Governo sarebbe intenzionato a impugnare la decisione del presidente della Campania Vincenzo De Luca di tenere chiuse le Scuole medie ed elementari (leggi qui). Lo scrive 'La Repubblica' che ha appreso la notizia da fonti di Palazzo Chigi. Per l'impugnativa, viene spiegato, è necessario un passaggio in Consiglio dei ministri.

