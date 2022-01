“Scuole chiuse fino al 31 gennaio” Covid | decisione della regione dopo il boom di casi

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Mercoledì 5il Consiglio dei Ministri ha varato nuove misure anti-. Obbligo vaccinale per over 50, sia lavoratori che non, e Green Pass base per accedere in luoghi pubblici e negozi, queste alcune delle norme adottate. Oltre alle discussioni sui nuovi equilibri instauratisi tra i partiti e il premier Mario Draghi, soprattutto in vista delle Quirinarie, ci sono state reazioni diverse a queste decisioni. In particolare il presidenteCampania Vincenzo De Luca ha affermato durante una diretta Facebook: “In questa condizione io credo che sia irresponsabile aprire leil 10. Per quello che ci riguarda credo che non apriremo lemedie ed elementari”. Come riporta AdKronos in Campania oggi venerdì 7...

Il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, ha firmato un'ordinanza con cui dispone la chiusura - con sospensione temporanea dell'attività didattica - delle scuole di ogni grado nel territorio comunale dal 10 al 15 gennaio. Il provvedimento è conseguenza dell'aumento dei casi di coronavirus a Porto Empedocle, così come nel resto della provincia.