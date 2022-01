Scuola | s’allarga il fronte che frena sul ritorno in aula | anche genitori e personale Ata Consigliere di Figliuolo | ’15 giorni in dad sarebbero utili’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 gennaio 2022) È giorno diin classe per i primi studenti in diverse città d’Italia, tra screening defezioni legate al Covid e incertezza per il picco di casi nel Paese, come in altre parti d’Europa. Ma mentre gli studenti tornano in presenza tra i banchi, continua il botta e risposta tra il governo, che esclude il ricorso alla Dad, e i presidi, sostenuti da diversi esponenti della comunità scientifica, madaAta che hanno dato il proprio appoggio a uncomune, che invece chiedono un periodo di lezioni a distanza per la paura di focolai diffusi che mettano a rischio lo svolgimento delle lezioni e la conclusione dei programmi scolastici. EGuido Rasi, consulente del Commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo, ammette: ...