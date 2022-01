Scuola, Giannelli (associazione presidi): “Tra positivi e no vax potremmo avere 100mila assenze tra il personale. Peseranno sul servizio” (Di venerdì 7 gennaio 2022) A tre giorni dalla riapertura di parte degli istituti (alcuni hanno già cominciato oggi, venerdì 7 gennaio) che accoglieranno gli studenti a partire da lunedì 10 gennaio, il presidente dell’associazione dei presidi, Antonello Giannelli, ha fatto una stima delle possibili assenze tra il personale. “Ci sarebbero circa 80mila assenti, tra positivi e persone in quarantena – ha spiegato ospite della diretta de ilfattoquotidiano.it con Peter Gomez e Pierluigi Cardone – A questi si aggiungono circa 20-30mila dipendenti che non si sono voluti vaccinare. Quindi circa il 10% del totale. Non è catastrofico, però si sente e sicuramente potranno esserci ore in meno in alcune scuole” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) A tre giorni dalla riapertura di parte degli istituti (alcuni hanno già cominciato oggi, venerdì 7 gennaio) che accoglieranno gli studenti a partire da lunedì 10 gennaio, il presidente dell’dei, Antonello, ha fatto una stima delle possibilitra il. “Ci sarebbero circa 80mila assenti, trae persone in quarantena – ha spiegato ospite della diretta de ilfattoquotidiano.it con Peter Gomez e Pierluigi Cardone – A questi si aggiungono circa 20-30mila dipendenti che non si sono voluti vaccinare. Quindi circa il 10% del totale. Non è catastrofico, però si sente e sicuramente potranno esserci ore in meno in alcune scuole” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

