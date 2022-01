Scuola, Giannelli (associazione presidi) a ilfattoquotidiano.it: “Mascherine Ffp2? Dal ministero nessuna dotazione” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tra le condizioni proposte dai presidi per il ritorno in classe in sicurezza c’è anche la distribuzione di Mascherine Ffp2 a studenti, docenti e personale scolastico. Lo ha spiegato il presidente dell’associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, intervistato in diretta su ilfattqouotidiano.it da Peter Gomez e dal vicecaporedattore Pierluigi Cardone (rivedi l’integrale). “La nostra proposta- ha detto – è di tornare in presenza tra tre settimane. Nel frattempo si potrebbero fare alcune cose, tra cui aumentare i ragazzi vaccinati e dotare tutti di Mascherine Ffp2, perché sono molto più protettive delle chirurgiche. Anche l’ultimo decreto del governo lo ha stabilito. Se le abbiamo ricevute dal ministero? No, se ne fa cenno solo nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tra le condizioni proposte daiper il ritorno in classe in sicurezza c’è anche la distribuzione dia studenti, docenti e personale scolastico. Lo ha spiegato il presidente dell’nazionale, Antonello, intervistato in diretta su ilfattqouotidiano.it da Peter Gomez e dal vicecaporedattore Pierluigi Cardone (rivedi l’integrale). “La nostra proposta- ha detto – è di tornare in presenza tra tre settimane. Nel frattempo si potrebbero fare alcune cose, tra cui aumentare i ragazzi vaccinati e dotare tutti di, perché sono molto più protettive delle chirurgiche. Anche l’ultimo decreto del governo lo ha stabilito. Se le abbiamo ricevute dal? No, se ne fa cenno solo nei ...

