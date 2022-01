Scuola, Bianchi: «Nessun ripensamento sulla Dad, si torna a scuola il 10 gennaio in presenza» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nessun ripensamento sul ritorno a scuola in presenza. Il ministro della Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi a margine delle celebrazioni dell’anniversario della nascita della bandiera Tricolore a Reggio Emilia ha ribadito che il governo non farà passi indietro sulla Dad. Rispondendo così all’appello firmato da oltre 1.500 presidi per chiedere di posticipare di due settimane (restando in Dad) il rientro tra i banchi di lunedì, per permettere di vaccinare tutti gli alunni: «Siamo molto attenti alle voci che ci arrivano dal Paese, ma anche alle tante voci che ci dicono che la scuola debba restare in presenza», ha detto Bianchi. Stamattina Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022)sul ritorno ain. Il ministro della Pubblica Istruzione Patrizioa margine delle celebrazioni dell’anniversario della nascita della bandiera Tricolore a Reggio Emilia ha ribadito che il governo non farà passi indietroDad. Rispondendo così all’appello firmato da oltre 1.500 presidi per chiedere di posticipare di due settimane (restando in Dad) il rientro tra i banchi di lunedì, per permettere di vaccinare tutti gli alunni: «Siamo molto attenti alle voci che ci arrivano dal Paese, ma anche alle tante voci che ci dicono che ladebba restare in», ha detto. Stamattina Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale ...

