Scuola | Bianchi “Nessun ripensamento sul ritorno in presenza”

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – "Nessun ripensamento sul ritorno a Scuola in presenza". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a margine delle celebrazioni del 225esimo anniversario della nascita della bandiera Tricolore, avvenuta a Reggio Emilia. Il ministro è stato categorico sull'appello firmato da più di 1.500 presidi per chiedere di posticipare di due settimane (restando in didattica a distanza) il rientro tra i banchi previsto per lunedì, per permettere di vaccinare tutti gli alunni. "Siamo molto attenti alle voci che ci arrivano dal Paese, ma anche a quelle che ci dicono che la Scuola deve restare in presenza", ha detto Bianchi."Noi abbiamo fatto quello che doveva essere fatto cioè le vaccinazioni, e continuiamo ad ...

