**Scuola: Azzolina, 'presidi vanno ascoltati, ministero li chiami'** (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "I dirigenti scolastici vanno ascoltati. Per due anni si sono assunti enormi responsabilità nel Paese per far funzionare la scuola. Se oggi lanciano un allarme così serio, vuol dire che i problemi ci sono. Il ministero li chiami e li ascolti. chiami e ascolti i rappresentanti di tutto il personale scolastico. Riallacci il dialogo con le famiglie e gli studenti. Per risolvere una difficoltà la prima cosa da fare è ammetterla, non rimuoverla. Non facciamo l'errore di dire che 'la scuola aprirà in presenza e in sicurezza'. Come se nulla fosse, come se nel Paese non stessimo marciando a ritmo spedito verso i due milioni di persone contagiate. No, la situazione è difficilissima, per tutti e in tutti i settori. Negarlo è il primo degli errori. Si faccia di tutto per una scuola in ...

