Scoperta in Israele la più antica raffigurazione di Cristo mai rinvenuta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non sappiamo com'era fatto davvero Gesù Cristo. Probabilmente, però, i primi cristiani lo immaginavano senza la barba. Lo confermerebbe un'altra raffigurazione del volto di Cristo Scoperta in Israele. Si tratta di una delle immagini più antiche che abbiamo di Gesù Cristo. L'hanno trovata in una chiesa protobizantina nel Deserto del Negev. Il vero volto di Gesù Cristo era senza barba e con i capelli corti? Ecco il dipinto trovato in una chiesa in Israele (captured) – curiosauro.itIl vero volto di Gesù Cristo: senza barba Insomma, dell'aspetto di Gesù Cristo sappiamo davvero poco. I Vangeli non descrivono mai il Salvatore dal punto di vista fisico. Ed è comprensibile, dato che per gli ebrei la ...

