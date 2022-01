Scontro sulla chiusura delle scuole in Campania: il governo pronto a impugnare il provvedimento di De Luca – Il video (Di venerdì 7 gennaio 2022) È rottura totale tra Regione Campania e governo Draghi. Vincenzo De Luca ha deciso di ignorare le indicazioni aperturiste dell’esecutivo sulla scuola e ha disposto la chiusura di elementari e medie. «È irresponsabile aprire le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda non apriremo le medie e le elementari. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza». Giudicando negativamente le scelte del governo, il presidente della Campania ha detto che «c’è da stare male». E ancora: «Ho la sensazione che si mettono in piedi provvedimenti che trasformano i nostri bambini in cavie sull’altare della politica e dell’opportunismo». Secondo fonti di Palazzo Chigi, il governo è intenzionato a impugnare la decisione di De ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022) È rottura totale tra RegioneDraghi. Vincenzo Deha deciso di ignorare le indicazioni aperturiste dell’esecutivoscuola e ha disposto ladi elementari e medie. «È irresponsabile aprire leil 10 gennaio. Per quello che ci riguarda non apriremo le medie e le elementari. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza». Giudicando negativamente le scelte del, il presidente dellaha detto che «c’è da stare male». E ancora: «Ho la sensazione che si mettono in piedi provvedimenti che trasformano i nostri bambini in cavie sull’altare della politica e dell’opportunismo». Secondo fonti di Palazzo Chigi, ilè intenzionato ala decisione di De ...

