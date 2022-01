(Di sabato 8 gennaio 2022) De Luca guida il fronte dei "no" alla riapertura: molti sindaci posticipano il rientro in aula. Bianchi e Speranza ribadiscono la linea dell’esecutivo: sicurezza garantita, indietro non si torna

Advertising

repubblica : Scontro sul ritorno a scuola, le Regioni fanno muro. Il governo contro i ribelli - HernandMaren : RT @GeMa7799: 'Centinaia di studenti già positivi' Cresce la fronda delle Regioni sul rientro, scontro aperto con il governo...UNA VOLTA I… - marianoserra7 : RT @GeMa7799: 'Centinaia di studenti già positivi' Cresce la fronda delle Regioni sul rientro, scontro aperto con il governo...UNA VOLTA I… - Azzurra28749827 : Lo scontro sul rientro a scuola in presenza. Stanno a manda’ gli studenti al CONTAGIO! Con conseguenti gravi riperc… - marco_moggio : RT @GeMa7799: 'Centinaia di studenti già positivi' Cresce la fronda delle Regioni sul rientro, scontro aperto con il governo...UNA VOLTA I… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro sul

Male Trento: la squadra di coach di Emanuele Molin non approfitta dellodiretto tra le ... COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv di Trento Venezia sarà garantita agli abbonaticanale ...Locon De Luca Bianchi ha anche criticato la scelta del presidente della Campania Vincenzo ... pubblicata già nell'agosto scorso, che prevede il divieto di prendere decisioni generalizzate...Per il Governo e le sigle della galassia 'No dad' il rientro a scuola non deve essere rinviato. Ma non tutti sono d'accordo. Ecco i due fronti ...Scuola, corsa ai rinvii. Da Nord a Sud la fronda dei sindaci. Quarantene, ai presidi le verifiche su chi mandare in Dad: “Così si calpesta la privacy” Scontro sui controlli agli studenti con il Pass d ...