Sci freestyle, Coppa del Mondo moguls: Kingsbury e Kawamura vincono a Tremblant (Di venerdì 7 gennaio 2022) A Tremblant (Canada) è andata in scena la quarta tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di moguls, disciplina dello sci freestyle. Mikael Kingsbury è tornato a giganteggiare da assoluto padrone di questa specialità nell'ultimo decennio e ha vinto la seconda prova stagionale, riaprendo il discorso per la conquista della Sfera di Cristallo. Il canadese ha trionfato con 86.24, lasciando alle spalle lo svedese Walter Wallberg (84.65) e il giapponese Ikuma Horishima (83.17). Kingsbury accorcia le distanze nei confronti dello stesso Horishima in classifica generale, ora i due rivali sono separati da 28 lunghezze. Sci freestyle, Coppa del Mondo halfpipe: Currier e Gu primeggiano in qualifica a Mammoth Mountain Al femminile ha ...

