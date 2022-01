Sci alpino, Luca De Aliprandini carico per Adelboden: “La mia pista preferita, voglio giocarmi il podio” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tutto pronto per il gigante maschile di Adelboden, prima gara della Coppa del Mondo di sci alpino del nuovo anno dopo l’annullamento della prova di Zagabria, prevista inizialmente per ieri. Dalle 10.30 comincerà la lotta con la prima manche, e l’Italia cercherà nuovamente di togliersi soddisfazioni. La pattuglia azzurra arriva ben nutrita in Svizzera, con tanti atleti che puntano a discreti risultati. Fra di loro, il ruolo del capoclasse lo ricopre Luca de Aliprandini, già capace di cogliere un podio in stagione in Alta Badia dietro Marco Odermatt. L’azzurro però non vuole accontentarsi di questo risultato ed ottenerne altri. “Abbiamo fatto un buon allenamento a Pontedilegno, con condizioni molto buone e pista ben preparata ed impegnativa. Abbiamo provato in condizioni un po’ più ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tutto pronto per il gigante maschile di, prima gara della Coppa del Mondo di scidel nuovo anno dopo l’annullamento della prova di Zagabria, prevista inizialmente per ieri. Dalle 10.30 comincerà la lotta con la prima manche, e l’Italia cercherà nuovamente di togliersi soddisfazioni. La pattuglia azzurra arriva ben nutrita in Svizzera, con tanti atleti che puntano a discreti risultati. Fra di loro, il ruolo del capoclasse lo ricoprede, già capace di cogliere unin stagione in Alta Badia dietro Marco Odermatt. L’azzurro però non vuole accontentarsi di questo risultato ed ottenerne altri. “Abbiamo fatto un buon allenamento a Pontedilegno, con condizioni molto buone eben preparata ed impegnativa. Abbiamo provato in condizioni un po’ più ...

