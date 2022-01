Sci alpino: frattura del malleolo per Muffat-Jeandet (Di venerdì 7 gennaio 2022) frattura del malleolo del piede destro per il francese Victor Muffat-Jeandet, caduto durante lo slalom speciale di Zagabria, valido per la Coppa del mondo di sci alpino maschile. La gara, poi interrotta e cancellata proprio per la pericolosità della neve in pista, ancora non si sa se e dove verrà recuperata. Per l’atleta francese questo infortunio pregiudica la partecipazione ai Giochi Olimpici invernali, in programma a Pechino dal prossimo 4 febbraio. Brutta botta in casa Francia, con Muffat-Jeandet che difendeva il bronzo in combinata alpina ottenuto a Pyeongchang 2018. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022)deldel piede destro per il francese Victor, caduto durante lo slalom speciale di Zagabria, valido per la Coppa del mondo di scimaschile. La gara, poi interrotta e cancellata proprio per la pericolosità della neve in pista, ancora non si sa se e dove verrà recuperata. Per l’atleta francese questo infortunio pregiudica la partecipazione ai Giochi Olimpici invernali, in programma a Pechino dal prossimo 4 febbraio. Brutta botta in casa Francia, conche difendeva il bronzo in combinata alpina ottenuto a Pyeongchang 2018. SportFace.

