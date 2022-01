Advertising

sportface2016 : Sci, #DeAliprandini: “#Adelboden la mia pista preferita, voglio restare davanti” - Giornaleditalia : #italpresssport Sci alpino: Cdm. De Aliprandini 'Voglio continuare a essere tra primi 5' - RaiSport : Lo #sci maschile riparte col gigante di #Adelboden Dopo la cancellazione dello slalom di Zagabria trona la Coppa de… - RaiSport : #SciAlpino Le #azzurre si preparano per #KranjskaGora Domani saranno impegnate nel Gigante, domenica nello slalom G… - sportface2016 : #fisalpine | Frattura del malleolo per #MuffatJeandet: #Bejing2022 a rischio -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Eurosport IT

Frattura del malleolo del piede destro per il francese Victor Muffat - Jeandet , caduto ieri nello slalom speciale di Zagabria, valido per la Coppa del mondo di, poi interrotto e cancellato proprio per la pericolosità della pista. Ancora non si sa se e dove la gara verrà recuperata.L'azzurro a caccia domani di un gran risultato nel gigante di Adelboden ROMA - Domani, sabato, sarà la giornata della grande classica del gigante maschile sulla Chuenisbaergli di Adelboden. Alle 10.30 ...L'azzurro a caccia domani di un gran risultato nel gigante di Adelboden ROMA (ITALPRESS) - Domani, sabato, sarà la giornata della grande classica del gigante maschile sulla Chuenisbaergli di ...Frattura del malleolo del piede destro per il francese Victor Muffat-Jeandet, caduto ieri nello slalom speciale di Zagabria, valido per la Coppa del mondo di sci alpino, poi interrotto e cancellato pr ...