Sci Adelboden | De Aliprandini | Voglio giocarmi il podio

(Di venerdì 7 gennaio 2022), 7 gennaio 2022 " Slalom gigante domani nella tappa classica e affascinante di. Sulla Chuenisbaergli gli specialisti avranno pane per i loro denti su una pista tecnica e difficile.

Advertising

Nicola89144151 : Domani e domenica il vero sci nelle grandi località alpine: Domani alle 09:30 e alle 12:30 lo Slalom Gigante F da… - OA_Sport : #Sci alpino, startlist gigante Adelboden 2022: orari, tv, programma, streaming, pettorali degli azzurri - sportface2016 : #Scialpino | La start list dello slalom gigante maschile di #Adelboden: orari, pettorali ed italiani in gara - Aquila6811 : RT @sportface2016: #Scialpino | Slalom gigante maschile #Adelboden: gli italiani in gara - RSIsport : ?? Il direttore delle gare di Coppa del Mondo Hans Pieren, all'ultimo anno dei 30 di carriera, è risultato positivo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Adelboden

, 7 gennaio 2022 " Slalom gigante domani nella tappa classica e affascinante di. Sulla Chuenisbaergli gli specialisti avranno pane per i loro denti su una pista tecnica e difficile. In casa Italia occhi puntati su Luca De Aliprandini , reduce dal podio sulla Gran Risa ...PROGRAMMA COPPA DEL MONDOALPINO 2021 - 2022 Sabato 8 gennaio Ore 10.30 prima manche gigante Ore 13.30 seconda manche giganteLa coppa del mondo maschile riparte dalla classica di Adelboden: domani il gigante con De Aliprandini tra i papabili al podio ...La gara sarà trasmessa in diretta da Raisport e Eurosport. La copertura completa il streaming sarà garantita da discovery+ e Eurosport Player, mentre RaiPlay garantirà le dirette delle gare. Anche su ...