Sarri, quella frecciata alla Juve mai dimenticata: parole al veleno (Di venerdì 7 gennaio 2022) Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, in passato è stato protagonista di un attacco senza precedenti nei confronti della Juventus. Getty ImagesDopo un anno di pausa, Maurizio Sarri è tornato ad allenare e lo ha fatto accettando una sfida, sulla panchina della Lazio, tanto complicata quanto affascinante. Il pareggio, nella prima giornata di ritorno contro l’Empoli, conferma quanto l’allenatore abbia bisogno di tempo per far apprendere le sue idee di gioco ad una squadra abituata, fino alla scorsa stagione, ad un sistema completamente diverso. In attesa di vedere la vera Lazio, Sarri ha raggiunto la massima espressione a livello calcistico sulla panchina del Napoli; con i partenopei ha vissuto un vero e proprio sogno. Parliamo della stagione 2017-2018 dove ha sfiorato la vittoria dello scudetto ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 7 gennaio 2022) Maurizio, tecnico della Lazio, in passato è stato protagonista di un attacco senza precedenti nei confronti dellantus. Getty ImagesDopo un anno di pausa, Maurizioè tornato ad allenare e lo ha fatto accettando una sfida, sulla panchina della Lazio, tanto complicata quanto affascinante. Il pareggio, nella prima giornata di ritorno contro l’Empoli, conferma quanto l’allenatore abbia bisogno di tempo per far apprendere le sue idee di gioco ad una squadra abituata, finoscorsa stagione, ad un sistema completamente diverso. In attesa di vedere la vera Lazio,ha raggiunto la massima espressione a livello calcistico sulla panchina del Napoli; con i partenopei ha vissuto un vero e proprio sogno. Parliamo della stagione 2017-2018 dove ha sfiorato la vittoria dello scudetto ...

