Saronno | domani i funerali di Alessandro Bisi | offerte al soccorso alpino

(Di venerdì 7 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sono fissati aper sabato pomeriggio idi. La città saluterà il ragazzo di 21 anni morto in un’escursione in Valsassina. La salma è stata recuperata nella giornata dell’Epifania sul Monte Legnone. E’ stato trovato senza vita dopo una 24 ore di ricerche in Valsassina. Era uscito di casa lunedì pomeriggio per tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

infoitinterno : Cislago come Saronno: oggi e domani vietati i botti - ilSaronno : Cislago come Saronno: oggi e domani vietati i botti -

Ultime Notizie dalla rete : Saronno domani

Si svolgeranno, sabato 8 gennaio, i funerali di Alessandro Bisi, il 21enne dideceduto a causa di un incidente in montagna sul monte Legnone martedì scorso. La celebrazione funebre avrà luogo nella ...Infine in Under 19 la Moma Anderlin Bicego eguidano i rispettivi gironi, nel girone A aleggia grande equilibrio.sarà la giornata decisiva delle fasi di qualificazione, durante la ...Il corpo di Alessandro Bisi, il 21enne tragicamente morto durante un’escursione sul Monte Legnone, è stato recuperato ...Sono fissati a Saronno per sabato pomeriggio i funerali di Alessandro Bisi. La città saluterà il ragazzo di 21 anni morto in un'escursione in Valsassina.