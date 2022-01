Sanzioni over 50 non vaccinati da 100 a 1500 euro. Chigi precisa (Di venerdì 7 gennaio 2022) La sanzione una tantum da 100 euro non è l’unica prevista per gli over 50 non vaccinati. Lo fanno notare fonti di Palazzo Chigi, ricordando che per i lavoratori ultracinquantenni che non abbiano Super Green pass c’è la sospensione dal lavoro senza stipendio e una multa da 600 a 1500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo (sanzione raddoppiata se la violazione è reiterata). Inoltre valgono le Sanzioni da 400 a 1000 euro già previste per tutti i cittadini, a prescindere dall’età, in caso di violazione dell’obbligo di Green pass o Super Green pass per l’accesso a servizi, attività, mezzi di trasporto. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) La sanzione una tantum da 100non è l’unica prevista per gli50 non. Lo fanno notare fonti di Palazzo, ricordando che per i lavoratori ultracinquantenni che non abbiano Super Green pass c’è la sospensione dal lavoro senza stipendio e una multa da 600 anel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo (sanzione raddoppiata se la violazione è reiterata). Inoltre valgono leda 400 a 1000già previste per tutti i cittadini, a prescindere dall’età, in caso di violazione dell’obbligo di Green pass o Super Green pass per l’accesso a servizi, attività, mezzi di trasporto.

