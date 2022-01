Santiago vola a Disneyland | questa volta con papà Stefano De Martino

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Santiago vola

Ultime Notizie Flash

E' la seconda volta a Disneyland perma questa volta ci va con papà Stefano De ...Lui è tornato da tempo nella sua casa di Milano , dicono i rumor, lei vive cone Luna Marì. Un weekend sì e uno no, quando non vede la figlia, Spinalbese torna dalla sorella e dalla madre in ...Un inizio anno davvero speciale per Santiago che è da poco arrivato a Disneyland con il suo papà. Questa volta è Stefano De Martino a regalare a suo figlio una vacanza in uno die parchi di divertiment ...Un bel taglio ai capelli e Belen con la frangia è bellissima. Non c’è solo il nuovo look in questo inizio anno ma anche la prima vacanza e questa volta non è con un amore, non è con i figli ma con Pat ...