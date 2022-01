Sant’Antimo, sartoria divorata dalle fiamme: distrutti tutti i vestiti. S’indaga sulle cause (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un incendio è divampato ieri sera in una sartoria situata in via Appia, a Sant’Antimo. Sul posto, allertati dalla centrale operativa 112, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania e i Vigili del Fuoco. Sant’Antimo, sartoria divorata dalle fiamme I pompieri hanno domato le fiamme, ma non sono riusciti ad impedire che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un incendio è divampato ieri sera in unasituata in via Appia, a. Sul posto, allertati dalla centrale operativa 112, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania e i Vigili del Fuoco.I pompieri hanno domato le, ma non sono riusciti ad impedire che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

