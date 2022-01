Salvini inganna i cittadini per interessi elettorali. D’Uva: “Il nucleare non è la risposta adatta per contenere il caro bollette” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Dobbiamo fare chiarezza: l’energia nucleare non è la risposta adatta per contenere il rincaro delle bollette. E chi afferma il contrario sta solo ingannando i cittadini per meri interessi elettorali. Al contrario, occorre una strategia condivisa che consenta all’Unione Europea di essere indipendente e di calmierare i costi per l’energia. Su questo ci aspettiamo un impegno concreto da parte del Governo”. A dirlo in una nota è il deputato questore del M5S, Francesco D’Uva, commentando le parole del leader della Lega, Matteo Salvini (leggi l’articolo). “L’energia nucleare – continua D’Uva – è una fonte vecchia e pericolosa che richiede tempi di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Dobbiamo fare chiarezza: l’energianon è laperil rindelle. E chi afferma il contrario sta solondo iper meri. Al contrario, occorre una strategia condivisa che consenta all’Unione Europea di essere indipendente e di calmierare i costi per l’energia. Su questo ci aspettiamo un impegno concreto da parte del Governo”. A dirlo in una nota è il deputato questore del M5S, Francesco, commentando le parole del leader della Lega, Matteo(leggi l’articolo). “L’energia– continua– è una fonte vecchia e pericolosa che richiede tempi di ...

Advertising

deboramau : RT @LaNotiziaTweet: Salvini inganna i cittadini per interessi elettorali. D'Uva: “Il nucleare non è la risposta adatta per contenere il car… - LaNotiziaTweet : Salvini inganna i cittadini per interessi elettorali. D'Uva: “Il nucleare non è la risposta adatta per contenere il… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini inganna Salvini mostra quanto è forte solo perché è accerchiato Giorgetti ha una sua strategia, che certamente non coincide con quella di Salvini, e ce l'ha da ... più ancora che negli altri campi della vita, l'apparenza spesso inganna, e non sono molti i ...

Il diritto della destra e il ritorno del bipolarismo: a chi fa paura Giorgia Meloni? ... a differenza di Meloni e Salvini che hanno la concreta possibilità di vincere le elezioni e quindi ... Perchè la propaganda di partito ormai non inganna più nessuno. Dopo la triste parabola del ...

Salvini inganna i cittadini. D'Uva: "Il nucleare non risolve il caro bollette" LA NOTIZIA Elezioni in Francia, Zemmour è un prodotto dell’inganno populista Sabato, su queste stesse pagine, Raffaele Alberto Ventura, partendo dal caso di Eric Zemmour, tra i candidati alla presidenza francese, è giunto alla conclusione di come il tragitto della destra popul ...

Giorgetti ha una sua strategia, che certamente non coincide con quella di, e ce l'ha da ... più ancora che negli altri campi della vita, l'apparenza spesso, e non sono molti i ...... a differenza di Meloni eche hanno la concreta possibilità di vincere le elezioni e quindi ... Perchè la propaganda di partito ormai nonpiù nessuno. Dopo la triste parabola del ...Sabato, su queste stesse pagine, Raffaele Alberto Ventura, partendo dal caso di Eric Zemmour, tra i candidati alla presidenza francese, è giunto alla conclusione di come il tragitto della destra popul ...