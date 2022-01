Salernitana-Venezia | Niederauer | “Mi aspetto 0-3 a tavolino prima del match contro il Milan”

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il presidente del, Duncan, si aspetta che la gara non disputata dai lagunari ierila, per i casi di Covid-19 nella squadra campana, porti ad un 0-3 assegnato aalla sua squadra. “Ieri la nostra squadra era a Salerno in totale allineamento con le direttive della Lega Serie A e i regolamenti federali che impongono a tutte le squadre in assenza di una precisa notifica di rinvio, di presentarsi sul campo di gioco. La partita, anche se poteva essere rinviata, è stata confermata, e in virtu’ di questa conferma siamo quindi andati a Salerno”. “Per questo motivo la partita avrebbe dovuto essere giocata oppure deve essere sanzionato il risultato di 3-0 in coerenza alle regole. Chiediamo inoltre che il risultato venga convalidato come da regolamento ...