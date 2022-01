Russia-Ucraina, mettere spalle al muro una potenza nucleare non è mai una buona idea (Di venerdì 7 gennaio 2022) di Roberto Iannuzzi * Nel continuo e pervasivo bombardamento mediatico sul Covid-19, a stento ci si rende conto che i governi dell’Occidente stanno irresponsabilmente conducendo i loro cittadini in rotta di collisione con la Russia. Washington e diversi paesi europei accusano Mosca di essere sul punto di invadere l’Ucraina. Dal canto suo, il presidente russo Vladimir Putin ha esplicitamente ammonito che, se Stati Uniti e Nato non forniranno a Mosca chiare garanzie di sicurezza, la risposta russa non sarà più guidata dalla diplomazia, ma esclusivamente da considerazioni di natura “tecnico-militare”. Il Cremlino chiede la fine dell’allargamento a Est della Nato, la cessazione di ogni ulteriore installazione di basi e sistemi d’arma occidentali nei paesi dell’ex Unione Sovietica, l’interruzione dell’assistenza militare all’Ucraina e la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) di Roberto Iannuzzi * Nel continuo e pervasivo bombardamento mediatico sul Covid-19, a stento ci si rende conto che i governi dell’Occidente stanno irresponsabilmente conducendo i loro cittadini in rotta di collisione con la. Washington e diversi paesi europei accusano Mosca di essere sul punto di invadere l’. Dal canto suo, il presidente russo Vladimir Putin ha esplicitamente ammonito che, se Stati Uniti e Nato non forniranno a Mosca chiare garanzie di sicurezza, la risposta russa non sarà più guidata dalla diplomazia, ma esclusivamente da considerazioni di natura “tecnico-militare”. Il Cremlino chiede la fine dell’allargamento a Est della Nato, la cessazione di ogni ulteriore installazione di basi e sistemi d’arma occidentali nei paesi dell’ex Unione Sovietica, l’interruzione dell’assistenza militare all’e la ...

