Rt a 1,43, raddoppia l’incidenza. Abruzzo, Emilia, Toscana e Val d’Aosta in giallo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Salgono ancora l’indice di trasmissibilità Rt e l’incidenza dei casi Covid in Italia: l’incidenza riferita a ieri 6 gennaio è infatti pari a 1669 casi su 100mila abitanti e raddoppia rispetto al valore di 783 della scorsa settimana. L’Rt sale invece a 1,43 dal valore di 1,18 della settimana precedente. Emerge, secondo quanto si apprende, dal monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute all’esame delle cabina di regia. Sono 10 le Regioni/Province autonome classificate a rischio alto, di cui 3 a causa dell’impossibilità di valutazione, mentre 11 risultano classificate a rischio moderato secondo il dm del 30 aprile 2020. Tra queste, sei sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto. E’ quanto emerge dal report dell’Istituto superiore di sanità (Iss), con i dati del monitoraggio della cabina di regia sull’epidemia di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Salgono ancora l’indice di trasmissibilità Rt edei casi Covid in Italia:riferita a ieri 6 gennaio è infatti pari a 1669 casi su 100mila abitanti erispetto al valore di 783 della scorsa settimana. L’Rt sale invece a 1,43 dal valore di 1,18 della settimana precedente. Emerge, secondo quanto si apprende, dal monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute all’esame delle cabina di regia. Sono 10 le Regioni/Province autonome classificate a rischio alto, di cui 3 a causa dell’impossibilità di valutazione, mentre 11 risultano classificate a rischio moderato secondo il dm del 30 aprile 2020. Tra queste, sei sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto. E’ quanto emerge dal report dell’Istituto superiore di sanità (Iss), con i dati del monitoraggio della cabina di regia sull’epidemia di ...

