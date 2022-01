Ronaldo, è già rottura con lo United: spunta il motivo e l’ultimatum (Di venerdì 7 gennaio 2022) Cristiano Ronaldo secondo il ‘Daily Star’ starebbe già meditando l’addio al Manchester United alla fine della stagione: ultimatum al club L’avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United è tormentata. CR7 sta meditando sul suo futuro. La stagione dopo il trasferimento dalla Juventus ai ‘Red Devils’, a distanza di tanti anni, non sta procedendo come il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 7 gennaio 2022) Cristianosecondo il ‘Daily Star’ starebbe già meditando l’addio al Manchesteralla fine della stagione: ultimatum al club L’avventura di Cristianoal Manchesterè tormentata. CR7 sta meditando sul suo futuro. La stagione dopo il trasferimento dalla Juventus ai ‘Red Devils’, a distanza di tanti anni, non sta procedendo come il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

