Roma, ufficiale l’arrivo di Maitland-Niles: depositato il contratto (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ainsley Maitland-Niles è un nuovo giocatore della Roma. Non è ancora arrivata l’ufficialità da parte dei due club, tuttavia il contratto è stato già depositato in Lega Calcio. L’inglese arriva in prestito dall’Arsenal e ricoprirà il ruolo di vice Karsdorp ma non solo. Si tratta del primo colpo dei giallorossi nel mercato invernale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ainsleyè un nuovo giocatore della. Non è ancora arrivata l’ufficialità da parte dei due club, tuttavia ilè stato giàin Lega Calcio. L’inglese arriva in prestito dall’Arsenal e ricoprirà il ruolo di vice Karsdorp ma non solo. Si tratta del primo colpo dei giallorossi nel mercato invernale. SportFace.

