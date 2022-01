Roma, salta la stufa elettrica e divampa l’incendio: appartamento bruciato dalle fiamme (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma. Ancora incendi nella città di Roma. Negli ultimi giorni tra la Capitale e il Lazio, se ne sono registrati di molti. Spesso complici sono le luci di natale o dei corto circuiti improvvisi da cui divampano inesorabili le fiamme. L’ultimo incendio registrato è della giornata di ieri, in un appartamento, intorno alle 16.30, al terzo piano di un palazzo in via Tuscolana in zona Quadraro. Leggi anche: Roma, incendio improvviso in una palazzina: famiglia rimasta senza casa Le cause dell’incendio a Roma Immediatamente sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco nel tentativo di sedare e domare le fiamme che intanto divoravano l’intero appartamento. Ancora incerte, al momento, le cause che avrebbero generato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 gennaio 2022). Ancora incendi nella città di. Negli ultimi giorni tra la Capitale e il Lazio, se ne sono registrati di molti. Spesso complici sono le luci di natale o dei corto circuiti improvvisi da cuino inesorabili le. L’ultimo incendio registrato è della giornata di ieri, in un, intorno alle 16.30, al terzo piano di un palazzo in via Tuscolana in zona Quadraro. Leggi anche:, incendio improvviso in una palazzina: famiglia rimasta senza casa Le cause delImmediatamente sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco nel tentativo di sedare e domare leche intanto divoravano l’intero. Ancora incerte, al momento, le cause che avrebbero generato ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, salta la stufa elettrica e divampa l’incendio: appartamento bruciato dalle fiamme - oliveri_roberto : RT @IomechiamoRoma1: Un mio amico giornalista presente all’Olimpico mi manda un audio... Minuto 94’ sul 3-3 devi incitare la squadra per p… - infoitsport : Milan-Roma, Kardsorp espulso lascia in 10 i suoi e salta la Juventus - Darteg3 : RT @romanewseu: Ufficiale, rottura del legamento crociato per #Kjaer e sei mesi di stop: salta la Roma - Gianniprofondo : @Morty455Morty @simostwt @hervnandez Per non parlare di quel ritardato di Karsdorp che con i suoi comportamenti di… -