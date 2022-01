Roma, Maitland - Niles è il primo acquisto di gennaio: contratto depositato in Lega (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gennaio 2022 - Adesso Jose Mourinho può finalmente abbracciare il suo primo rinforzo del mercato invernale. Da oggi Ainsley Maitland - Niles può considerarsi a tutti gli effetti un giocatore ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022), 72022 - Adesso Jose Mourinho può finalmente abbracciare il suorinforzo del mercato invernale. Da oggi Ainsleypuò considerarsi a tutti gli effetti un giocatore ...

Glongari : #Roma il nuovo acquisto Maitland Niles ha raggiunto l’aeroporto di Ciampino. Ultime pratiche burocratiche e poi sar… - DiMarzio : .@OfficialASRoma, in arrivo #MaitlandNiles, avanza bene la trattativa per Sergio #Oliveira col @FCPorto - DiMarzio : #SerieA | La @OfficialASRoma ha depositato il contratto di #MaitlandNiles in Lega - fisco24_info : Roma: ecco Maitland-Niles, contratto depositato in Lega: Esterno arriva in prestito all'Arsenal - Mediagol : VIDEO Roma, Maitland-Niles è atterrato. A breve la firma del laterale dell’Arsenal -