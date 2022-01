Roma, il giallo degli spari al Trullo: il punto delle indagini e l’obiettivo dell’agguato (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma. Gli spari che si sono registrati nella giornata del 5 gennaio scorso al Trullo non hanno smesso di creare scompiglio tra i residenti, e soprattutto anche tra gli inquirenti che sono alle prese con il caso. Quattro bossoli sono stati ritrovati a terra dalla polizia sul luogo dell’accaduto, precisamente ai piedi dei palazzi in via delle Vigne, una delle direttrici del Trullo, intorno alle 17.00. I colpi sono fortunatamente andati a vuoto. Solamente uno, ha incrociato la traiettoria di un veicolo che era parcheggiato nella zona e che è stato così danneggiato dal proiettile. Il veicolo parrebbe appartenere a uno dei residenti e dunque non coinvolto nella sparatoria. Tuttavia, c’è una novità nelle indagini portate avanti dagli agenti in queste ultimissime ore. I colpi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 gennaio 2022). Gliche si sono registrati nella giornata del 5 gennaio scorso alnon hanno smesso di creare scompiglio tra i residenti, e soprattutto anche tra gli inquirenti che sono alle prese con il caso. Quattro bossoli sono stati ritrovati a terra dalla polizia sul luogo dell’accaduto, precisamente ai piedi dei palazzi in viaVigne, unadirettrici del, intorno alle 17.00. I colpi sono fortunatamente andati a vuoto. Solamente uno, ha incrociato la traiettoria di un veicolo che era parcheggiato nella zona e che è stato così danneggiato dal proiettile. Il veicolo parrebbe appartenere a uno dei residenti e dunque non coinvolto nella sparatoria. Tuttavia, c’è una novità nelleportate avanti dagli agenti in queste ultimissime ore. I colpi ...

